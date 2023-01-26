Ликер Jägermeister и виски Johnnie Walker начнут завозить в Россию по параллельному импорту

Крупные российские дистрибьюторы начинают заниматься параллельным импортом алкогольной продукции. В частности, Beluga Group в декабре 2022 года зарегистрировала декларации для ликеров Jägermeister и виски Johnnie Walker, пишет «Коммерсант» со ссылкой на реестр Росаккредитации.
По данным газеты, компания намерена ввезти в Россию около 200 тыс. бутылок Jägermeister и более 300 тыс. бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 литра и литр. Напрямую в Beluga Group не сообщали о планах использовать механизм параллельного импорта, однако оба бренда разрешены для таких поставок.
Собеседники «Коммерсанта» считают, что напитки будут продавать в сети «Винлаб», принадлежащей Beluga Group. Более того, по мнению источников на рынке, компания на ограничится указанными в декларации брендами и партиями.
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев предполагает, что указанного объема может хватить «Винлабу» на несколько месяцев продаж.
Источники газеты отмечают, что Beluga Group — не единственный дистрибьютор, который уже использует или планирует использовать механизм параллельного импорта. К таким компаниям относят также AST и Luding Group.
Например, «Винтренд Ритейл Групп», которую связывают с Luding Group, в декабре 2022-го получила декларации на ввоз продукции брендов Jägermeister, Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Jim Beam, Macallan.
В августе 2022 года ретейлеры Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) попросили российское правительство разрешить параллельный импорт продукции зарубежных алкогольных брендов, ушедших из России, включая Moet, Veuve Clicquot, Finlandia, Jack Daniel’s, Hennessy. В ноябре Минпромторг удовлетворил эту просьбу.
Среди компаний, ушедших с российского рынка или приостановивших экспорт после 24 февраля, — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia), Moët Hennessy.