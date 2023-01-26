Ликер Jägermeister и виски Johnnie Walker начнут завозить в Россию по параллельному импорту

По данным газеты, компания намерена ввезти в Россию около 200 тыс. бутылок Jägermeister и более 300 тыс. бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 литра и литр. Напрямую в Beluga Group не сообщали о планах использовать механизм параллельного импорта, однако оба бренда разрешены для таких поставок.