Реклама
Новости

Олимпийский совет Азии позвал Россию и Беларусь на Азиатские игры

Виктория Шанина
Сегодня в 14:42

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Беларуси принять участие в Азиатских играх. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

«ОСА верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, который они имеют, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях», — говорится в сообщении совета.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с международными спортивными федерациями сейчас рассматривает возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену. Олимпийский совет Азии ждет решения МОК.

Ближайшие Азиатские игры пройдут в Ханчжоу, Китай, с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»