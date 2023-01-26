Олимпийский совет Азии позвал Россию и Беларусь на Азиатские игры

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Беларуси принять участие в Азиатских играх. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.
«ОСА верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, который они имеют, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях», — говорится в сообщении совета.
Отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с международными спортивными федерациями сейчас рассматривает возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену. Олимпийский совет Азии ждет решения МОК.
Ближайшие Азиатские игры пройдут в Ханчжоу, Китай, с 23 сентября по 8 октября 2023 года.