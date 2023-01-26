Смотрим первый трейлер альманаха «Антология русского хоррора»

More.tv опубликовал дебютный трейлер анимационного альманаха «Антология русского хоррора: Красный состав». Его релиз состоится уже 16 февраля.
Проект представляет собой серию короткометражных анимационных хоррор-фильмов по мотивам произведений русских, советских и современных российских авторов.
За основу были взяты произведения Александра Грина («Крысолов»), Алексея Толстого («Семья вурдалака»), Александра Пушкина («Гробовщик»), Василия Жуковского («Лесной царь»), Дмитрия Быкова* («Можарово») и Дмитрия Тихонова («Беспросветные»).
Каждая серия «Антологии русского хоррора» создана в разном стиле и разными режиссерами из России, Кореи, Великобритании, Японии и США.
Джим Брайсон и Адам Джеффкоут работали над серией «Дочь крысолова», Сэм Чоу — «Семья вурдалака», Любомир Арсов — «Лесной царь», Сергей Кибус — «Гробовщик», Мэттью Лайон и Алеша Климов — «Можарово», Хирофуми Накада и Алеша Климов — «Князь».
Арсов поделился, что пересказывая «Лесного царя» Жуковского в стиле киберпанк, он пытался создать мрачную сказку, которая затрагивала бы универсальные и вечные темы человеческих страстей.
«Древний страх потерять душу в таинственном сказочном лесу теперь превратился в страх потерять разум в таинственном виртуальном мире. Меня вдохновила мысль о том, что технологии идут вперед слишком быстро и это сказывается на развитии личности и общества», — заметил режиссер.
* Признан иноагентом.