Смотрим первый трейлер альманаха «Антология русского хоррора»

«Древний страх потерять душу в таинственном сказочном лесу теперь превратился в страх потерять разум в таинственном виртуальном мире. Меня вдохновила мысль о том, что технологии идут вперед слишком быстро и это сказывается на развитии личности и общества», — заметил режиссер.