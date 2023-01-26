Меланхоличный Pharaoh в окружении роскоши в экранизации «Сонаты ей»

Pharaoh выпустил клип на песню «Соната ей» с недавнего альбома «Philarmonia». Режиссером видео выступил Роман Рябоконев.
В клипе артист появляется в окружении роскоши: в дорогом особняке с мраморными стенами и барельефами, у белого «мерседеса» с дверьми-крыльями. Эти кадры сменяются сценами из темной комнаты, где транслируется изображение девушки.
«Эта работа — момент тишины, которая возможна, только когда человек находится наедине с собой. Тот, в ком нет тишины, никогда не остается наедине, а всегда ищет что‑то, чем заполнить ее отсутствие. Мы надеемся, что у зрителей будет повод и две с половиной минуты свободного времени, чтобы побыть наедине с этой работой», — отметил режиссер Роман Рябоконев.
Альбом «Philarmonia» вышел в ноябре 2022 года. На нем Pharaoh постарался откровенно поговорить со слушателем, изменив образ на более меланхоличный и звучание, в котором теперь есть гитары, струнные и более мягкие басы.