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Меланхоличный Pharaoh в окружении роскоши в экранизации «Сонаты ей»

Семён Гудошников
Сегодня в 13:59

Pharaoh выпустил клип на песню «Соната ей» с недавнего альбома «Philarmonia». Режиссером видео выступил Роман Рябоконев.

В клипе артист появляется в окружении роскоши: в дорогом особняке с мраморными стенами и барельефами, у белого «мерседеса» с дверьми-крыльями. Эти кадры сменяются сценами из темной комнаты, где транслируется изображение девушки.

«Эта работа — момент тишины, которая возможна, только когда человек находится наедине с собой. Тот, в ком нет тишины, никогда не остается наедине, а всегда ищет что‑то, чем заполнить ее отсутствие. Мы надеемся, что у зрителей будет повод и две с половиной минуты свободного времени, чтобы побыть наедине с этой работой», — отметил режиссер Роман Рябоконев.

8 апреля Pharaoh выступит в московском дворце спорта «Мегаспорт», а 15 апреля — в петербургском СК «Юбилейный». Билеты ищите на «Афише» (тут и тут).

Альбом «Philarmonia» вышел в ноябре 2022 года. На нем Pharaoh постарался откровенно поговорить со слушателем, изменив образ на более меланхоличный и звучание, в котором теперь есть гитары, струнные и более мягкие басы.

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