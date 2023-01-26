Меланхоличный Pharaoh в окружении роскоши в экранизации «Сонаты ей»

«Эта работа — момент тишины, которая возможна, только когда человек находится наедине с собой. Тот, в ком нет тишины, никогда не остается наедине, а всегда ищет что‑то, чем заполнить ее отсутствие. Мы надеемся, что у зрителей будет повод и две с половиной минуты свободного времени, чтобы побыть наедине с этой работой», — отметил режиссер Роман Рябоконев.