КамАЗ протестирует беспилотные грузовики на трассе между Москвой и Петербургом

КамАЗ сообщил о подготовке к тестированию беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» между Москвой и Петербургом. Заявление компании цитирует «Деловой Петербург».
После тестов беспилотники смогут планировать свои действия и совершать маневры. Сама дорога была отсканирована в конце декабря 2022 года — у машин будут данные обо всех инфраструктурных объектах вроде дорожных знаков, светофоров, погодных станций, мостов, развязок, бордюров и съездов.
Ранее сообщалось, что тестировать намерены перевозку грузов между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы. В планах компании с марта 2023-го запустить на «Неве» регулярные рейсы двух беспилотных большегрузов, в третьем квартале — еще трех.
Власти одобрили запуск грузовых беспилотников на М-11 в конце октября 2022 года, до конца декабря КамАЗ намеревался представить сам автомобиль. Сейчас испытания грузовиков проходят на трассах Набережные Челны — Казань и Набережные Челны — Нижнекамск.