КамАЗ протестирует беспилотные грузовики на трассе между Москвой и Петербургом

После тестов беспилотники смогут планировать свои действия и совершать маневры. Сама дорога была отсканирована в конце декабря 2022 года — у машин будут данные обо всех инфраструктурных объектах вроде дорожных знаков, светофоров, погодных станций, мостов, развязок, бордюров и съездов.