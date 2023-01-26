В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарств на радио и ТВ

В настоящее время действующий закон разрешает рекламу безрецептурных лекарств с предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию. В радиопрограммах длительность предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в телепрограммах — не менее чем пять секунд, а также занимать площадь в кадре не менее 7%.