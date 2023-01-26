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В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарств на радио и ТВ

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:47

Фракция ЛДПР внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарств на телевидении и радио. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты предлагают внести изменения в закон «О рекламе», согласно которым реклама безрецептурных лекарств должна осуществляться только на специализированных телеканалах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских работников.

«Пора положить конец самолечению, основанному на рекомендациях псевдоврачей из агрессивных рекламных роликов, в которые вкладываются огромные средства», — заметил в своем телеграмм-канале замглавы фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. Он также подчеркнул, что назначать лечение и подбирать необходимые препараты должен специалист.

В настоящее время действующий закон разрешает рекламу безрецептурных лекарств с предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию. В радиопрограммах длительность предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в телепрограммах — не менее чем пять секунд, а также занимать площадь в кадре не менее 7%.

По мнению авторов инициативы, незначительная продолжительность такого предупреждения не позволяет человеку получить информацию о возможных противопоказаниях. Кроме того, они считают, что «навязчивая реклама» лекарств может привести к тому, что человек начинает заниматься самолечением.

«Опросы показывают, что только 13–20% россиян посещают врача в случае болезни, а 60% предпочитают самолечение. По данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место по смертности, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням», — указывают они.

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