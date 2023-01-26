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Минэкономразвития выступило против принудительного лицензирования зарубежного кино в России

Денис Ламехов
Сегодня в 10:03

Минэкономразвития выступило против разрешения на показ в российских кинотеатрах иностранных фильмов без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

Как отмечает агентство, ранее с предложением разрешить такую процедуру выступил комитет Совета Федерации по экономической политике. Глава комитета Андрей Кутепов заявлял: то, что иностранные кинокомпании перестали лицензировать фильмы для российского рынка, в то время как за пределами страны они лицензируются, «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей».

В документе Минэкономразвития указано, что предложение комитета не поддерживается, так как среди прочего может повлечь нарушение международных соглашений с участием России. «Законодательством РФ предусмотрена охрана и защита исключительных прав на объекты авторских и смежных прав», — добавили в ведомстве.

В начале октября 2022 года о схожей позиции сообщил и Минкульт, сославшись на Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Месяцем позднее Минпромторг заявил, что параллельный импорт не может быть распространен на кинопродукцию.

В июле с инициативой освободить кинотеатры от ответственности за показ фильмов без согласия остановивших работу в России студий выступила Ассоциация владельцев кинотеатров. В объединении указывали, что сейчас показ картин без договора или лицензии карается рядом уголовных и административных статей: 146 УК РФ, 7.12 и 14.58 КоАП РФ, 1252, 1301, 1311 ГК РФ.

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МинэкономразвитияСовет ФедерацииМинпромторг
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