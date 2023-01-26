Минэкономразвития выступило против принудительного лицензирования зарубежного кино в России

Как отмечает агентство, ранее с предложением разрешить такую процедуру выступил комитет Совета Федерации по экономической политике. Глава комитета Андрей Кутепов заявлял: то, что иностранные кинокомпании перестали лицензировать фильмы для российского рынка, в то время как за пределами страны они лицензируются, «противоречит нормам международного права и расценивается как злоупотребление правами правообладателей».