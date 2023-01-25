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Анна Делви устроит званые ужины со звездами в реалити-шоу. Его снимут во время ее домашнего ареста

Юлия Онодэра
Вчера в 23:53

Немецкая мошенница русского происхождения Анна Сорокин (также известная под фамилией Делви), биографии которой посвящен сериал «Изобретая Анну», снимется в реалити-шоу «Обеденный клуб Делви». Об этом сообщил Page Six.

Проект снимут в квартире Делви в Нью-Йорке, где она отбывает домашний арест. В апартаментах осужденная устроит званые ужины, на которые будут приглашены «знаменитости, магнаты и люди из элиты».

Анна обсудит с гостями опыт пребывания в тюрьме и планы на будущее. Это, как надеется Сорокин, поможет ей исправить собственный образ в глазах аудитории и восстановить репутацию.

«Нет ничего лучше, чем собрать группу друзей и поделиться с нимим историями из жизни, а также насладиться великолепной кулинарией», — заявила она, отметив, что наконец сможет показать миру настоящую Анну Делви.

Среди гостей скандальной мошенницы будут Мадонна, Илон Маск, сербская художница Марина Абрамович, писательница Оттесса Мошфег, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и экс-госсекретарь Сайрус Вэнс.

Также Сорокин пригласит на разговор журналиста Майкла Льюиса, основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и его бывшую девушку Кэролайн Эллисон. Бэнкман-Фрид, к слову, так же, как и Делви, находится под домашним арестом.

Шоу спродюсирует компания Butternut, которую создали при участии телеведущего Джимми Киммела. По словам адвоката девушки Дункана Левина, проект позволит увидеть Делви как совсем другого человека, нежели того, кем она предстала в сериале Netflix — веселого и видящего светлую сторону вещей, пояснил юрист.

Анна Сорокина переехала в Нью-Йорк в 2013 году и придумала вымышленную личность — Анну Делви. Под этим именем она представлялась богатой наследницей из Германии и вела в США роскошную жизнь за счет кредитов и денег от состоятельных друзей, которых она нашла в высшем обществе Нью-Йорка.

В 2017 году ее арестовали по обвинению в мошенничестве и неоплате услуг, а через два года суд присяжных признал ее виновной по восьми пунктам обвинения. После этого девушку отправили в тюрьму, где она находилась до февраля 2021 года, когда ей удалось добиться досрочного освобождения.

В феврале 2022 года на Netflix вышел сериал «Изобретая Анну», основанный на истории Сорокиной, а в апреле в Нью-Йорке открылась ее персональная выставка картин.

Весной Сорокина была задержана иммиграционной полицией и вновь помещена в тюрьму — на этот раз из‑за проблем с американской визой. В октябре 2022-го ей удалось перевестись под домашний арест, заплатив залог в 10 тыс. долларов (в этом Сорокиной помог адвокат Левин). Тогда же она дала интервью Ксении Собчак.

Подробности по теме
Аферистка-миллионерка Анна Делви — о планах заработать на истории своего обмана
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теги
Netflix
люди
Анна СорокинаМадоннаИлон МаскКсения СобчакМарина АбрамовичАлехандро МайоркасМайкл ЛьюисДжимми Киммел
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