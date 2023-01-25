Кинокритик и режиссер Денис Виленкин снял сериал о молодой писательнице в современной Москве

«„Кристина от А до Я“ рассказывает о журналистке, работающей над своей первой книгой. Ее будни проходят в работе над романом, но героине безумно сложно совладать с ритмом современного мегаполиса, она буквально разрывается между работой, занятиями спортом, свиданиями и страдает от недостатка времени! „Кристина от А до Я“ — это азбука жизни сегодняшней молодой москвички, обыгрывающая стереотипы о романтических персонажах через призму ее ролевых моделей: от Кэрри Брэдшоу из „Секса в большом городе“ до Холли Голайтли из „Завтрак у Тиффани“», — рассказал Виленкин.