Кинокритик и режиссер Денис Виленкин снял сериал о молодой писательнице в современной Москве

Кинокритик и режиссер Денис Виленкин снял мини-сериал «Кристина от А до Я» — о молодой писательнице. Об этом «Афише Daily» рассказали в «VK Видео», на этой платформе проект эксклюзивно выйдет 2 февраля.
«Кристина от А до Я» рассказывает о жизни молодых авторов, о том, как книги вписываются в современную городскую жизнь — и как могут ее изменить. Главная героиня Кристина (ее сыграла Лиза Шакира) работает журналисткой и пытается написать книгу. За основу она хочет взять свои наблюдения о повседневной жизни, но понимает, что этого недостаточно. Молодой писательнице приходится признаться себе, что у нее достаточно проблем с самоопределением, отношениями, телом и тайм-менеджментом.
«„Кристина от А до Я“ рассказывает о журналистке, работающей над своей первой книгой. Ее будни проходят в работе над романом, но героине безумно сложно совладать с ритмом современного мегаполиса, она буквально разрывается между работой, занятиями спортом, свиданиями и страдает от недостатка времени! „Кристина от А до Я“ — это азбука жизни сегодняшней молодой москвички, обыгрывающая стереотипы о романтических персонажах через призму ее ролевых моделей: от Кэрри Брэдшоу из „Секса в большом городе“ до Холли Голайтли из „Завтрак у Тиффани“», — рассказал Виленкин.
Вместе с Шакирой в сериале снялись режиссер Борис Акопов (для него это актерский дебют), актрисы Женя Евстигнеева, Дарья Каширина, Наталья Павленкова. Проект создан при участии книжного издательства «Бомбора» и приурочен к его пятилетию. Режиссер Денис Виленкин не только снял сериал, но и написал к нему сценарий.
1-й сезон «Кристины от А до Я» состоит из пяти серий, хронометраж каждой — от 5 до 7 минут. Их можно будет посмотреть в сообществе «Бомборы» во «ВКонтакте».