Реклама
Новости

Телеэфир в Крыму и Белгороде был прерван обращением Зеленского

Семён Гудошников
Сегодня в 18:20

В Крыму и Белгородской области трансляции нескольких телеканалов были прерваны видеообращением президента Украины Владимира Зеленского.

«Подъем» со ссылкой на белгородцев пишет, что Зеленский появился на «канале СТС и всех остальных каналах». Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Владимир Трегуб сказал, что вещание было прервано на ряде региональных каналов.

По словам советника главы Крыма, Олега Крючкова, «украинцы сломали вещание» благодаря «программным кодам распространенных „вещалок“», которые еще в начале спецоперации им якобы передали американцы. «Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание», — отметил он.

В правительстве Белгородской области объяснили произошедшее «несанкционированной заменой телесигнала со спутника». Трансляцию восстановили, перейдя на прием сигнала с резервного спутника, добавили там.

Власти обоих регионов запустили проверку. Крючков пообещал, что вскоре интернет-вещание будет надежно защищено.

расскажите друзьям
люди
Владимир ЗеленскийОлег Крючков
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»