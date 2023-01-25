Телеэфир в Крыму и Белгороде был прерван обращением Зеленского

В Крыму и Белгородской области трансляции нескольких телеканалов были прерваны видеообращением президента Украины Владимира Зеленского.
По словам советника главы Крыма, Олега Крючкова, «украинцы сломали вещание» благодаря «программным кодам распространенных „вещалок“», которые еще в начале спецоперации им якобы передали американцы. «Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание», — отметил он.
В правительстве Белгородской области объяснили произошедшее «несанкционированной заменой телесигнала со спутника». Трансляцию восстановили, перейдя на прием сигнала с резервного спутника, добавили там.
Власти обоих регионов запустили проверку. Крючков пообещал, что вскоре интернет-вещание будет надежно защищено.