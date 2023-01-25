СМИ: магазины Zara под новым названием откроются в России в начале февраля

5 марта Inditex объявила о приостановке работы в России, в октябре договорилась о продаже бизнеса в стране холдингу Daher Group, зарегистрированному в ОАЭ. В том же месяце российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». С декабря был зарегистрирован ряд доменов, в названиях которых есть слова maag, vilet, dub, ecru.