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СМИ: магазины Zara под новым названием откроются в России в начале февраля

Денис Ламехов
Сегодня в 18:23

Магазины, прежде принадлежавшие испанской сети Zara, откроются в России под новым названием через 10 дней — в начале февраля, сообщает «Москва 24» со ссылкой на неназванный источник.

Подробности телеканал не уточняет. Zara — один из брендов, которыми владеет группа компаний Inditex. Помимо него, в ее портфеле марки Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius.

5 марта Inditex объявила о приостановке работы в России, в октябре договорилась о продаже бизнеса в стране холдингу Daher Group, зарегистрированному в ОАЭ. В том же месяце российское подразделение Inditex сменило название с «Зара СНГ» на «Новая мода». С декабря был зарегистрирован ряд доменов, в названиях которых есть слова maag, vilet, dub, ecru.

Как сообщал «Коммерсант», Maag станет названием одного из магазинов сети. Первой откроется точка в столичном ТЦ «Авиапарк»: там будут продавать женскую, мужскую и детскую одежду. Daher Group уже отшивает новые коллекции, которые разрабатывались при участии представителей Inditex, заявили собеседники издания.

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