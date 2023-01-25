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Путин включил в государственную культурную политику борьбу с матом и иностранными словами

Семён Гудошников
Сегодня в 16:39

Владимир Путин включил в Основы государственной культурной политики борьбу с матом и излишним использованием иностранной лексики. Об этом говорится в президентском указе.

Подраздел, касающийся мер языковой политики, будет дополнен следующим абзацем: «Защита и поддержка русского языка как государственного языка РФ, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики».

Это не первая государственная инициатива, направленная на борьбу с иностранными терминами. В декабре прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий использование иностранных слов на государственном уровне, если у них есть аналоги.

В пояснительной записке к документу указано: «Проект федерального закона подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

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