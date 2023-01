Mudhoney анонсировали выпуск одиннадцатого альбома «Plastic Eternity» и выложили первый сингл с него

Альбом «Plastic Eternity» увидит свет 7 апреля. Треклист пластинки выглядит так:

1. «Souvenir of My Trip»

2. «Almost Everything»

3. «Cascades of Crap»

4. «Flush the Fascists»

5. «Move Under»

6. «Severed Dreams in the Sleeper Cell»

7. «Here Comes the Flood»

8. «Human Stock Capital»

9. «Tom Herman’s Hermits»

10. «One or Two»

11. «Cry Me an Atmospheric River»

12. «Plasticity»

13. «Little Dogs»