Росфинмониторинг внес экс-депутата Илью Пономарева* в перечень экстремистов и террористов

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева* внесли в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В конце августа 2022 года Коптевский суд Москвы заочно арестовал Илью Пономарева по делу о фейках о Вооруженных силах России. Незадолго до этого в Госдуме попросили СК и Генпрокуратуру дать правовую оценку одному из выступлений политика, в котором тот говорил о причастности к убийству Дарьи Дугиной «некой национальной республиканской армии» и ее «манифесте» с призывами «к насильственным и террористическим действиям».
По версии следствия, Пономарев (с 2014 года находится в эмиграции) продолжает из‑за рубежа вести «деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях». В сентябре по его делу проходили обыски, а в октябре экс-депутат был объявлен в розыск.
В конце декабря обыски повторились. Оперативники пришли к администраторам нескольких телеграм-каналов, включая «Утро февраля», бывшим мундепам Москвы, которые «участвовали в Польше в так называемом съезде народных депутатов», а также к основателю платформы «Выдвижение» Михаилу Лобанову.
Правоохранители изымали компьютеры, мобильные телефоны и документы. Трое администраторов телеграм-канала «Утро февраля» были вызваны на допросы, после которых они покинули Россию.
* Илья Пономарев признан в России иноагентом.