Умер создатель «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт

Моррисетт начал преподавать в школе образования Калифорнийского университета в Беркли. Однако академическая жизнь не произвела на него впечатление. Идея создания «Улица Сезам» родилась у него в декабре 1965 года. Тогда Моррисетт увидел, что его трехлетняя дочь Сара с легкостью запоминает все телевизионные джинглы.