Умер создатель «Улицы Сезам» Ллойд Моррисетт

«Ллойд оставляет огромное и неизгладимое наследие среди поколений детей во всем мире, а „Улица Сезам“ является лишь самой заметной данью уважения пожизненной хорошей работе», — сказано в заявлении Sesame Workshop.
Соучредитель компании Джоан Ганз Куни рассказала, что не может представить мир «Сезам» без Моррисетта. «Он впервые ввел идею использования телевидения для обучения малышей перед тем, как они пойдут в школу. Они учат буквы и цифры с помощью шоу», — добавила она.
Ллойд Моррисетт родился в Оклахоме 2 ноября 1929 года. В 1951-м он получил степень бакалавра философии в Оберлинском колледже, а позже — степень доктора философии по экспериментальной медицине в Йельском университете.
Моррисетт начал преподавать в школе образования Калифорнийского университета в Беркли. Однако академическая жизнь не произвела на него впечатление. Идея создания «Улица Сезам» родилась у него в декабре 1965 года. Тогда Моррисетт увидел, что его трехлетняя дочь Сара с легкостью запоминает все телевизионные джинглы.