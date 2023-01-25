Число преступлений против военной службы выросло в России в два раза за год

В сентябре Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказания за действия, связанные с военной службой, в периоды мобилизации и военного времени. В частности, увеличились наказания за оставление части, неявку на службу в срок, самовольный уход и повреждение или уничтожение военной техники.