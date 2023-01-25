Число преступлений против военной службы выросло в России в два раза за год

В прошлом году в России зарегистрировано 3074 преступления против военной службы, что в два раза больше показателей 2021 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал правовой статистики Генпрокуратуры.
Из 3074 зарегистрированных были признаны совершенным 2835 преступлений. В 2021-м было зарегистрировано 1514 преступлений, из них признали совершенными 1089.
Преступления, связанные с неуставными отношениями, в 2022 году зарегистрировали 444 (годом ранее — 442), преступление по статье об оскорблении военнослужащих — 81 (годом ранее — 49).
К преступлениям против военной службы относятся 22 состава. Данные по большей части из них Генпрокуратура не приводит.
По мнению адвоката Максима Гребенюка, сильнее всего из этой категории выросло число преступлений по статьям о неисполнении приказа и о самовольном оставлении части.
В сентябре Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказания за действия, связанные с военной службой, в периоды мобилизации и военного времени. В частности, увеличились наказания за оставление части, неявку на службу в срок, самовольный уход и повреждение или уничтожение военной техники.