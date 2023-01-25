МТС стала «Прорывом года» как работодатель для студентов и выпускников по версии Changellenge

МТС стала лауреатом номинации «Прорыв года» рейтинга Best Company Award и вошла в первую десятку самых интересных компаний для трудоустройства среди студентов и выпускников ИТ-специальностей. Перечень составила карьерная платформа Changellenge, сообщили в пресс-службе МТС.
Рейтинг получил название Best Company Award — среди игроков телеком-рынка МТС заняла в нем первое место. Всего в списке 183 компании. Для его составления в Changellenge исследовали карьерные предпочтения 7000 российских студентов и выпускников из 39 вузов.
Вице-президент по управлению персоналом МТС Лариса Бодягина отметила, что компания в течение трех лет развивала собственную экосистему, а за 2022 год на треть усилила ИТ-направление.
Она добавила, что для молодых специалистов открыта программа оплачиваемых стажировок «МТС Интро» в различных сферах — от полевой работы до системного администрирования и Big Data. В компании также сообщили, что в МТС ежегодно приходят более 500 студентов — и от 40% до 60%, в зависимости от направления, продолжают работу.