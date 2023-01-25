МТС стала «Прорывом года» как работодатель для студентов и выпускников по версии Changellenge

Она добавила, что для молодых специалистов открыта программа оплачиваемых стажировок «МТС Интро» в различных сферах — от полевой работы до системного администрирования и Big Data. В компании также сообщили, что в МТС ежегодно приходят более 500 студентов — и от 40% до 60%, в зависимости от направления, продолжают работу.