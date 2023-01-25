Тома Бангальтер из Daft Punk анонсировал свой первый за 20 лет сольный альбом

Тома Бангальтер из Daft Punk объявил подробности о своем первом за 20 лет сольном альбоме под названием «Mythologies». Об этом сообщает NME.
Изначально альбом был запланирован как балетная партитура. Он был представлен в июле 2022 года в Большом театре Бордо.
Пластинка длится 90 минут и ставит перед собой цель разобраться с «основополагающими мифами, которые формируют коллективное воображение». «Mythologies» увидит свет 7 апреля.
Это первый проект Бангальтера после того, как Daft Punk распались в феврале 2021 года. Французский дуэт, просуществовавший 28 лет, объявил об этом в восьмиминутном видео под названием «Epilogue».
Daft Punk образовали в 1993 году Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо в Париже. Впоследствии музыканты стали главными представителями французского хауса. На счету дуэта четыре альбома — «Homework», «Discovery», «Human After All» и «Random Access Memories». Кроме того, артисты создали саундтрек к фильму «Трон: Наследие» 2010 года.