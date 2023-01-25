Первый сингл с него уже в сети — это композиция «Selfish», в которой музыкант вновь обращается к грубому гитарному звуку. В дополнение к релизу на канале артиста в прямом эфире транслируется видео: он находится в зеркальной комнате и, исходя из названия ролика, в какой‑то момент начнет исполнять новый трек. К моменту публикации материала этого еще не произошло.