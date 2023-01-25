Британский рэпер Slowthai анонсировал выход третьего альбома «Ugly» — он увидит свет 3 марта, пишет NME.
Первый сингл с него уже в сети — это композиция «Selfish», в которой музыкант вновь обращается к грубому гитарному звуку. В дополнение к релизу на канале артиста в прямом эфире транслируется видео: он находится в зеркальной комнате и, исходя из названия ролика, в какой‑то момент начнет исполнять новый трек. К моменту публикации материала этого еще не произошло.
Среди участников альбома — ирландская постпанк-группа Fontaines D.C., женское поп-трио Haim, Фиби Бриджерс и Финнеас — брат Билли Айлиш, автор музыки к ее песням и самостоятельная музыкальная величина.
Треклист «Ugly» выглядит так:
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1. «Yum»
2. «Selfish»
3. «Sooner»
4. «Feel Good»
5. «Never Again»
6. «Fuck It Puppet»
7. «Happy»
8. «Ugly»
9. «Falling»
10. «Wotz Funny»
11. «Tourniquet»
12. «25% Club»
Предыдущая пластинка Slowthai «Tyron» вышла в феврале 2021 года. В числе приглашенных музыкантов на ней — A$AP Rocky, Skepta, Дензел Карри, Доминик Файк и Джеймс Блейк.