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Slowthai анонсировал выход альбома «Ugly». Среди приглашенных артистов — Fontaines D.C.

Денис Ламехов
Сегодня в 13:28

Британский рэпер Slowthai анонсировал выход третьего альбома «Ugly» — он увидит свет 3 марта, пишет NME.

Первый сингл с него уже в сети — это композиция «Selfish», в которой музыкант вновь обращается к грубому гитарному звуку. В дополнение к релизу на канале артиста в прямом эфире транслируется видео: он находится в зеркальной комнате и, исходя из названия ролика, в какой‑то момент начнет исполнять новый трек. К моменту публикации материала этого еще не произошло.

Среди участников альбома — ирландская постпанк-группа Fontaines D.C., женское поп-трио Haim, Фиби Бриджерс и Финнеас — брат Билли Айлиш, автор музыки к ее песням и самостоятельная музыкальная величина.

Треклист «Ugly» выглядит так:

1. «Yum»
2. «Selfish»
3. «Sooner»
4. «Feel Good»
5. «Never Again»
6. «Fuck It Puppet»
7. «Happy»
8. «Ugly»
9. «Falling»
10. «Wotz Funny»
11. «Tourniquet»
12. «25% Club»

Предыдущая пластинка Slowthai «Tyron» вышла в феврале 2021 года. В числе приглашенных музыкантов на ней — A$AP Rocky, Skepta, Дензел Карри, Доминик Файк и Джеймс Блейк.

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