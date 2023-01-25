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Bonobo и Жак Грин выпустили совместный трек «Fold»

Денис Ламехов
Сегодня в 11:43

Электронные музыканты Bonobo (настоящее имя — Саймон Грин) и Жак Грин (настоящее имя — Филипп Обен-Дионн) опубликовали совместную композицию «Fold». Ее можно послушать здесь.

Bonobo рассказал, что основа песни была написана за один день. Оба исполнителя уже ставили различные версии еще не до конца готового трека в своих диджей-сетах и затем принимали решения, как именно его доработать.

Bonobo играл на вечеринках и другой свой трек до его релиза — фанаты не могли идентифицировать композицию на протяжении четырех лет, начиная с сета на Boiler Room в 2018-м. Официально выпущен он был лишь в октябре 2022 года и получил название «Defender».

Последняя к текущему моменту большая работа Bonobo «Fragments» увидела свет в январе 2022 года. Жак Грин опубликовал последний LP «Dawn Chorus» в 2019-м.

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