Bonobo и Жак Грин выпустили совместный трек «Fold»

Электронные музыканты Bonobo (настоящее имя — Саймон Грин) и Жак Грин (настоящее имя — Филипп Обен-Дионн) опубликовали совместную композицию «Fold». Ее можно послушать здесь.
Bonobo рассказал, что основа песни была написана за один день. Оба исполнителя уже ставили различные версии еще не до конца готового трека в своих диджей-сетах и затем принимали решения, как именно его доработать.
Bonobo играл на вечеринках и другой свой трек до его релиза — фанаты не могли идентифицировать композицию на протяжении четырех лет, начиная с сета на Boiler Room в 2018-м. Официально выпущен он был лишь в октябре 2022 года и получил название «Defender».
Последняя к текущему моменту большая работа Bonobo «Fragments» увидела свет в январе 2022 года. Жак Грин опубликовал последний LP «Dawn Chorus» в 2019-м.