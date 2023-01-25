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Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашки

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:45

Роскачество планирует проверить игрушки в виде Чебурашки вслед за Хагги Вагги. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительный мониторинг организации показал, что с выходом в прокат одноименного фильма ажиотаж вокруг персонажа вырос. Рынок наполнили Чебурашки разного качества — в основном это изделия китайского производства.

Решение о проведении проверки также связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких игрушек. В основном покупатели жалуются на использование некачественных материалов (игрушка быстро рвется и изнашивается), неприятный химический запах и производственный брак.

Ранее «Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов снять с продажи контрафактные игрушки Чебурашки.

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