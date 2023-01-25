Президент Перу Дина Болуарте выразила готовность уйти в отставку

Президент Перу Дина Болуарте заявила о готовности уйти в отставку после объявления даты досрочных выборов. Об этом сообщает ТАСС.
«Я уйду, когда вы, господа конгрессмены, проголосуете и исполнительная власть созовет всеобщие выборы. Я не хочу и не намерена оставаться президентом дольше, чем установлено в соответствии с результатами выборов», — сказала она.
Болуарте заметила, что не подаст в отставку, если все эти условия не будут выполнены, так как это приведет к анархии и кризису. По ее словам, это будет благоприпятствовать организациям, занимающимся незаконной деятельностью (контрабандой или незаконным оборотом наркотиков).
Дина Болуарте стала первой женщиной — президентом в истории Перу в начале декабря 2022 года. Она заняла этот пост после объявления импичмента президенту Перу Педро Кастильо. Он пытался совершить госпереворот, распустив парламент и объявив о необходимости конституционной и судебной реформ.
С того периода Перу охватили акции протеста. Демонстранты (сторонники Кастильо) требуют отставки Болуарте, закрытия парламента и проведения новых выборов. Их выступления сопровождаются блокированием дорог в регионах, нападениями на аэропорты и стычками с представителями властей. По данным Associated Press, всего с начала протестов в Перу погибли 55 человек.