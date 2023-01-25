Президент Перу Дина Болуарте выразила готовность уйти в отставку

Болуарте заметила, что не подаст в отставку, если все эти условия не будут выполнены, так как это приведет к анархии и кризису. По ее словам, это будет благоприпятствовать организациям, занимающимся незаконной деятельностью (контрабандой или незаконным оборотом наркотиков).