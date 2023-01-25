Вышла не публиковавшаяся ранее композиция Motörhead «Greedy Bastards»

Музыкальный лейбл Silver Lining выложил не публиковавшуюся ранее композицию английской хеви-метал-группы Motörhead «Greedy Bastards».
Как и вышедший в декабре трек «Bullet in Your Brain», новая песня попадет в альбом «Bad Magic: Seriously Bad Magic». Это расширенная версия последней пластинки коллектива, увидевшей свет в 2015 году. Спустя пять месяцев после релиза лидер Motörhead Лемми Килмистер скончался от рака.
Выпуск альбома намечен на 24 февраля 2023 года. Помимо двух новых песен в него войдет одно из последних интервью Лемми. Его заглавие — «War, Love, Death and Injustice» (в переводе с английского — «Война, любовь, смерть и несправедливость»).