Вышла не публиковавшаяся ранее композиция Motörhead «Greedy Bastards»

Как и вышедший в декабре трек «Bullet in Your Brain», новая песня попадет в альбом «Bad Magic: Seriously Bad Magic». Это расширенная версия последней пластинки коллектива, увидевшей свет в 2015 году. Спустя пять месяцев после релиза лидер Motörhead Лемми Килмистер скончался от рака.