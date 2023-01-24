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Financial Times: телекоммуникационную компанию Романа Абрамовича продали за 1 фунт

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:22

Британскую телекоммуникационную группу Truphone, принадлежавшую российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, продали за 1 фунт стерлингов. Об этом написала Financial Times.

Компанию приобрели немецкий бизнесмен Хакан Коч, ранее занимавшийся продажей подержанных автомобилей, и его партнер Пиррос Куссиос. Согласно информации британских СМИ, Коч получит 90% активов Truphone, Куссиос — 10%.

Абрамович решил продать группу, по данным журналистов, из‑за наложенных на него санкций со стороны властей Великобритании и стран ЕС. Российскому бизнесмену принадлежали 23% акций Truphone.

Большая часть остальных активов компании числились за партнерами Абрамовича по горно-металлургической компании Evraz — Александром Абрамовым и Александром Фроловым. Они обратились к британским властям в связи с желанием продать фирму.

Министерство Великобритании по делам бизнеса в течение нескольких месяцев изучало возможную сделку с Кочем и в результате одобрило ее. Теперь компания, разрабатывающая технологию eSim и оцениваемая в полмиллиарда фунтов стерлингов, перейдет новым владельцам.

«Мы можем, наконец, приступить к работе. Для сотрудников было очень тягостно не знать направление движения компании. Наши клиенты были очень верны нам, и теперь мы, наконец, можем сказать им, что все готово», — заявил Коч.

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