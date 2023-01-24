Четырехлетнего британца приняли в общество людей с высоким интеллектом Mensa

Четырехлетнего мальчика Тедди Хоббса из британского города Портисхед приняли в общество людей с высоким коэффициентом интеллекта Mensa. Об этом сообщил Somerset Live.
Хоббс известен тем, что в своем раннем возрасте научился считать до ста сразу на шести языках, включая китайский. Кроме того, он свободно читает с 26 месяцев. «Он всегда интересовался книгами», — утверждает мама мальчика Бэт.
По ее словам, во время локдауна интерес сына к книгам проявился в особенности. Тедди сам научился читать, заверяет родительница. Сама она, а также ее муж Уилл только обеспечили мальчику доступ к большому числу книг.
«А затем он обратился к числам и изучил таблицу умножения. На Рождество мы подарили ему планшет, чтобы он мог играть на нем в игры. Но вместо этого он выучился считать до ста на китайском», — рассказала Бэт.
Удивленные родители обратились к медикам, чтобы оценить состояние Тедди перед тем, как он пойдет в школу. В частности, Бэт и Уилл связались с Mensa. Эксперты организации оценили способности ребенка, которому тогда было три года и семь месяцев, и пришли к выводу, что его IQ крайне высок.
Способность распознавать буквы и слова у маленького Хоббса оказалась на уровне среднестатистических детей в возрасте восьми лет и 10 месяцев. После этого мальчика приняли в Mensa.