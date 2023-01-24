Четырехлетнего британца приняли в общество людей с высоким интеллектом Mensa

Удивленные родители обратились к медикам, чтобы оценить состояние Тедди перед тем, как он пойдет в школу. В частности, Бэт и Уилл связались с Mensa. Эксперты организации оценили способности ребенка, которому тогда было три года и семь месяцев, и пришли к выводу, что его IQ крайне высок.