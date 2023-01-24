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Volvo отзывает 106 тысяч машин из‑за дефекта в системе поддержки тормозов

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:29

Автомобильный бренд Volvo отзывает 106 тыс. машин, выпущенных в 2023 году, из‑за обнаруженного дефекта в системе поддержки тормозов. Об этом сообщило издание Göteborgs-Posten.

Шведский автопроизводитель не только снимает с продажи модели с дефектом, но и обещает связаться с владельцами потенциально опасных машин. Речь идет об авто серий C40, XC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, V90, V90 Cross Country, S90 и XC90.

В компании, тем не менее, утверждают, что покупателям новых машин не стоит беспокоиться. Обнаруженный дефект является сбоем в программе, который можно исправить обновлением системы.

Пользоваться автомобилями 2023 года выпуска не представляет никакого риска, обещают в Volvo. Однако представители бренда хотят исправить дефект, в отдельных случаях владельцы машин смогут это сделать самостоятельно.

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