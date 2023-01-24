Volvo отзывает 106 тысяч машин из‑за дефекта в системе поддержки тормозов

Шведский автопроизводитель не только снимает с продажи модели с дефектом, но и обещает связаться с владельцами потенциально опасных машин. Речь идет об авто серий C40, XC40, S60, V60, V60 Cross Country, XC60, V90, V90 Cross Country, S90 и XC90.