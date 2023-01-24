Минздрав включил йод, аспирин и парацетамол в список потенциально дефицитных лекарств

Межведомственная комиссия Минздрава включила 97 позиций в перечень лекарств, которые потенциально могут стать дефицитными на российском рынке. Об этом сообщает «Коммерсант».
В список попали йод, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота (аспирин), лидокаин, парацетамол, фентанил, фенобарбитал (основная составляющая валокордина и корвалола) и другие лекарства.
В отношении этих препаратов правительство будет принимать меры по обеспечению их доступности для потребителей.
По данным «Фармацевтического вестника», Минздрав выдал 44 разрешения для ускорения регистрации лекарств. Еще 80 разрешений для внесения изменений по сокращенной процедуре, 11 разрешений — для обращения препаратов в иностранной упаковке и 7 разрешений — на временное обращение в стране незарегистрированных лекарственных средств.
Ранее «Известия» сообщили о дефиците «Тамоксифена», применяемого при многих онкологических заболеваниях, в частности раке молочных желез. В свою очередь Минздрав отчитался о свыше 470 тыс. упаковок препарата в гражданском обороте. Этого хватит примерно на полгода, заявили там.