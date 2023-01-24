Минздрав включил йод, аспирин и парацетамол в список потенциально дефицитных лекарств

По данным «Фармацевтического вестника», Минздрав выдал 44 разрешения для ускорения регистрации лекарств. Еще 80 разрешений для внесения изменений по сокращенной процедуре, 11 разрешений — для обращения препаратов в иностранной упаковке и 7 разрешений — на временное обращение в стране незарегистрированных лекарственных средств.