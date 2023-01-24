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В Антарктиде откололся гигантский айсберг размером с Лондон

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:01

В Антарктиде от шельфа Бранта откололся гигантский айсберг размером с Лондон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Британскую антарктическую службу.

Эксперты организации не связывают произошедшее с изменением климата. Они объясняют это естественным поведением антарктического шельфа.

По данным службы, айсберг площадью примерно 1 550 квадратных километров и толщиной около 150 метров откололся, после того как трещины, появлявшиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника.

Это уже второе крупное откалывание айсберга в этой части континента за последние два года. В 2021 году от того же шельфа в Антарктиде откололся айсберг. Его площадь составляла примерно 1270 квадратных километров, что, например, в 20 раз превышает площадь острова Манхэттен в Нью-Йорке.

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