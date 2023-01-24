В Петербурге женщину оштрафовали за то, что она назвала знакомую бомжихой

В Петербурге женщину по имени Александра оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление знакомой. Александра назвала одну из матерей в родительском чате бомжихой, сообщило РИА «Новости».
В июне 2022 года Александра обиделась на знакомую из‑за того, что та не поздоровалась с ней. На игнорирование со стороны родительницы она пожаловалась другой матери, чей ребенок также ходит в детсад.
В сообщении в мессенджере Александра заявила, что не здороваются по утрам «невоспитанные бомжихи». Так она охарактеризовала обидевшую ее женщину из‑за ее якобы неухоженного вида.
Через несколько месяцев сообщение с оскорблением появилось в общем чате родителей: его туда переслала одна из родительниц, не участвовавшая в конфликте. Как у нее оказалось это сообщение, неизвестно.
Женщина, которую назвали бомжихой, возмутилась и написала заявление в полицию. Мировой суд Петербурга посчитал, что, несмотря на личный характер переписки, Александра все же не должна была оскорблять знакомую.
«Высказывание выражено в форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности… Мировой судья судебного участка № 18 привлек Александру к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 (оскорбление) КоАП РФ», — отметили в суде.