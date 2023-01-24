СМИ: TikTok может уволить американских сотрудников, которые живут далеко от работы

Издание предполагает, что таким образом компания борется с удаленкой. Большинство сотрудников работали из дома до июля 2022 года, пока TikTok не обязал всех приходить в офис минимум дважды в неделю. Позже стало известно, что все работники TikTok должны вернуться в офисы до 1 января 2023 года.