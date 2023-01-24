СМИ: TikTok может уволить американских сотрудников, которые живут далеко от работы

В середине января руководство TikTok предупредило некоторых сотрудников в США, что они могут быть уволены, если не переедут ближе к месту работы. Об этом пишет издание The Information, в распоряжение которого попало одно из таких писем.
Уведомление получили работники, которые проживают далеко от офиса, который им был назначен. Идет речь о разных городах или районах, не уточняется.
Чтобы избежать дисциплинарной ответственности, необходимо сменить место проживания, а затем обновить адрес в корпоративном программном обеспечении. Как отмечает The Information, ранее TikTok не требовал жить исключительно рядом с офисом.
Издание предполагает, что таким образом компания борется с удаленкой. Большинство сотрудников работали из дома до июля 2022 года, пока TikTok не обязал всех приходить в офис минимум дважды в неделю. Позже стало известно, что все работники TikTok должны вернуться в офисы до 1 января 2023 года.