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В Москве зарегистрировали рекордное количество браков за 105 лет

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:21

В 2022 году загсы Москвы зарегистрировали рекордное количество браков за последние 105 лет — для 100 613 пар. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Чаще всего в брак вступали мужчины в возрасте 27 лет и женщины в возрасте 25 лет. Самой популярной датой бракосочетания стало 22 февраля (22.02.2022). В этот день женились около 1500 пар.

Еще около 1000 пар выбрали 22 июля (22.07.2022). Более 950 пар поженились 11 ноября (11.11.2022). Накануне Красной горки сыграли свыше 900 свадеб, а в День семьи, любви и верности — более 850.

«Мы много работаем над тем, чтобы любая пара в Москве могла выбрать подходящий именно для нее формат регистрации брака. Доступно уже около 200 самых разных локаций — от дворцов бракосочетания, небоскребов Москва-Сити, старинных усадеб и современных пространств до центров госуслуг „Мои документы“», — рассказала Ракова.

Самым популярным местом бракосочетания в 2022-м стала башня «ОКО». Там брак заключили более 1500 пар. Свыше 1300 пар выбрали проведение торжественной церемонии на территории храма Матроны Московской. Около 1000 пар поженились в парк-отеле «Даниловский», более 900 пар — в особняке Спиридонова, 850 пар — в гостинице «Националь».

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