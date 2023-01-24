Создатели «Смешариков» и «Фиксиков» столкнулись с проблемой истечения лицензий на ПО

Ранее о трудностях с поиском оборудования рассказали организаторы концертов и развлекательных мероприятий. Многие зарубежные бренды остановили поставки в Россию, цены на технику выросли на 20–30%, а товары, ввезенные по параллельному импорту, не подлежат гарантийному обслуживанию. Кроме того, индустрия лишилась части специалистов — некоторые покинули страну, другие были мобилизованы.