Создатели «Смешариков» и «Фиксиков» столкнулись с проблемой истечения лицензий на ПО

Анимационная индустрия в России столкнулась с проблемой истечения лицензий на западный софт, необходимый для создания мультфильмов. Об этом в интервью РБК сообщила гендиректор группы компаний «Рики» («Смешарики», «Фиксики») Юлия Немчина.
По ее словам, почти все российские анимационные студии используют международные программы, однако лицензии на ПО будут действовать до лета. «Дальше остается только надеяться, что совместная работа с профильным Министерством цифрового развития поможет найти новые решения», — отметила Немчина.
С «железом» в индустрии дела обстоят лучше. Всю необходимую технику «Рики» купили в 2021 году, и ее мощностей хватит на два-три года вперед.
Ранее о трудностях с поиском оборудования рассказали организаторы концертов и развлекательных мероприятий. Многие зарубежные бренды остановили поставки в Россию, цены на технику выросли на 20–30%, а товары, ввезенные по параллельному импорту, не подлежат гарантийному обслуживанию. Кроме того, индустрия лишилась части специалистов — некоторые покинули страну, другие были мобилизованы.