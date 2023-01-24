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Фильм Бена Аффлека про Nike и его сотрудничество с Майклом Джорданом выйдет в апреле

Виктория Шанина
Сегодня в 12:12

Следующая режиссерская работа Бена Аффлека «Air» выйдет 5 апреля. Сперва картина выйдет в кинотеатрах, а уже после этого состоится релиз на стриминговой платформе Prime Video, пишет Variety.

Действие картины развернется в 1980-х. Независимый продавец кроссовок Сонни Ваккаро возглавляет начинающую компанию Nike и заключает сделку на сотрудничество с одним из самых успешных спортсменов мира Майклом Джорданом. Это партнерство выводит бренд на новый уровень.

Фильм «Air» станет первым проектом кинокомпании Artists Equity, которую основали Бен Аффлек и Мэтт Деймон в ноябре 2022-го. Сами Аффлек и Деймон сыграют главные роли — соучредителя Nike Фила Найта и исполнительного директора бренда Сонни Ваккаро соответственно.

Майкл Джордан в ленте не появится, зато на экране предстанут его родители, бывшие тренеры, друзья и близкие. Именно к ним обращался Ваккаро в своем стремлении подписать контракт с легендой баскетбола.

Также в ролях: Джейсон Бейтман («Клиника», «Пол: Секретный материальчик»), Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»), Густаф Скарсгорд («Зло», «Викинги»), Крис Такер («Пятый элемент», «Час пик»), Джессика Грин («Эш против зловещих мертвецов») и другие.

Сценарий ленты подготовил Алекс Конвери — он был включен в черный список лучших нереализованных материалов 2021 года. Позднее Аффлек и Деймон доработали текст.

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Майкл ДжорданБен АффлекМэтт ДеймонДжейсон БейтманКрис ТакерДжессика Грин
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