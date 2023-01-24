«Это автобиографический роман о годах, проведенных на Аляске. Но я сразу почувствовала здесь за личной историей универсальный нарратив о человеке, бегущем от привычной жизни в неизвестность. Отправляясь в плавание, человек всегда оказывается один на один с собой, испытывает себя на прочность и максимально отдаляется от себя прежнего. А для моей героини это еще значит, что она вступает в мужской мир, она хочет найти там свое место, заслужить уважение окружающих и самой себя», — отметила режиссер и исполнительница главной роли Динара Друкарова.