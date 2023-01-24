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Публикуем фрагмент «Лили и море» — фильма о девушке, отправляющейся рыбачить в северные моря

Семён Гудошников
Сегодня в 11:06

26 января в прокат выходит фильм Динары Друкаровой «Лили и море» по одноименному роману Катрин Пулен. В преддверии премьеры «Афиша Daily» публикует эксклюзивный фрагмент картины.

Главная героиня, Лили, сбегает на край света, чтобы воплотить свою мечту — рыбачить в северных морях. Ей удается уговорить Иана, капитана траулера, присоединиться к команде рыболовов. Лили оказывается единственной женщиной на борту и получает прозвище Воробушек. Но за хрупкой внешностью героини скрывается несгибаемая воля, и вскоре при помощи смелости и решительности ей удается завоевать уважение всей команды.

«Это автобиографический роман о годах, проведенных на Аляске. Но я сразу почувствовала здесь за личной историей универсальный нарратив о человеке, бегущем от привычной жизни в неизвестность. Отправляясь в плавание, человек всегда оказывается один на один с собой, испытывает себя на прочность и максимально отдаляется от себя прежнего. А для моей героини это еще значит, что она вступает в мужской мир, она хочет найти там свое место, заслужить уважение окружающих и самой себя», — отметила режиссер и исполнительница главной роли Динара Друкарова.

«Лили и море» снят в сотрудничестве России, Франции, Бельгии и Исландии. В ролях снялись Динара Друкарова, Бьерн Хлюнур Харальдссон, Вим Вилларт и Даниэль Энд Хеймиссон. Музыку написал Жан-Бенуа Дункель, продюсерами выступили Сергей Сельянов, Антон Малышев и Марианна Слот.

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Сергей СельяновАнтон Малышев
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