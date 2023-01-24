В Госдуме хотят ввести резервирование даты и времени пересечения границ на грузовом транспорте

В Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предполагают предварительное резервирование даты и времени пересечения сухопутных границ России на автотранспорте. Автором документа выступил глава Комитета ГД по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев, пишет ТАСС.
Решение коснется как российских перевозчиков и россиян, так и иностранных перевозчиков и граждан. Проезжать вне очереди смогут некоторые категории транспортных средств, которые определит правительство.
Также кабмин подготовит порядок контроля пересечения границы и предусмотрит размещение машин вдоль дороги таким образом, чтобы некоторые граждане могли объезжать очередь. Чтобы зарезервировать дату и время, необходимо будет предоставить ряд документов.
Отдельно поправками предлагается обустроить участки дорог у пунктов пропуска. В частности, создать площадки для стоянки с подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами, бесплатными туалетами, а также техническими средствами, позволяющими зарезервировать дату и время пересечения границы.
Такой порядок пресечения границы может вступить в силу уже с 1 марта 2023 года и будет действовать один год.