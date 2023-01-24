В Госдуме хотят ввести резервирование даты и времени пересечения границ на грузовом транспорте

В Госдуме подготовили поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предполагают предварительное резервирование даты и времени пересечения сухопутных границ России на автотранспорте. Автором документа выступил глава Комитета ГД по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев, пишет ТАСС.