Актера Станислава Садальского госпитализировали с кровотечением

Советский и российский актер Станислав Садальский госпитализирован в Москве. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме*.
По словам Садальского, скорая помощь забрала его из‑за кровотечения — какого именно, он не уточнил. Причиной могли стать стресс, а также разжижающие кровь препараты и продукты.
«Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксалерто 20 мг, лимоны, имбирь», — написал актер.
Он также обрадовался, что больница в хорошем состоянии, и попросил пожелать ему удачи, ведь на 24 января у него запланирован вылет в Мурманск.
71-летний Станислав Садальский — заслуженный артист РСФСР. Он снимался в многосерийных фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Убойная сила», лентах «Торпедоносцы», «О бедном гусаре замолвите слово», а также в «Ералаше». За свою карьеру Садальский успел поработать в Московском театре на Юго-Западе, «Современнике», театральном агентстве «ЛеКур».
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