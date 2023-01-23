Фланнери О’Коннор родилась в штате Джорджия в 1925 году. Большую часть своей жизни она страдала от волчанки и умерла в возрасте 39 лет. Тем не менее, О’Коннор стала значимой писательницей, чьи произведения стали яркими примерами так называемой южной готики наряду с сочинениями Уильяма Фолкнера, Эрскина Колдуэлла и Харпер Ли.