Проект будет посвящен биографии писательницы Фланнери О’Коннор, автора романа «Мудрая кровь». Именно ее и сыграет молодая актриса. Итан Хоук выступит одновременно режиссером, продюсером и сценаристом ленты.
Над текстом фильма также поработает Шелби Гейнс, а в число продюсеров проекта войдут Джо Гудман из Good Country Pictures, Райан Хоук из Under the Influence Productions, Кори Пайк из Renovo Media Group, Кевин Даунс, Джон Эрвин и Дэрил Лефевр из Kingdom Story Company.
Майя Хоук станет исполнительным продюсером картины наряду с Жриком Гротом и Дэвидом Кингландом. Съемки «Дикой кошки» уже стартовали в Луисвилле.
В них, помимо Майи Хоук, принимают участие Лора Линни («Озарк»), Филип Эттингер («Дневник пастыря»), Рафаэль Казал («Слепые пятна»), Стив Захн («Белый лотос»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Уилла Фитцджеральд («Как ты смеешь»), Алессандро Нивола («Глаз») и Винсент Д’Онофрио («Сестра Рэтчед»).
Фланнери О’Коннор родилась в штате Джорджия в 1925 году. Большую часть своей жизни она страдала от волчанки и умерла в возрасте 39 лет. Тем не менее, О’Коннор стала значимой писательницей, чьи произведения стали яркими примерами так называемой южной готики наряду с сочинениями Уильяма Фолкнера, Эрскина Колдуэлла и Харпер Ли.