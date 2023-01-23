В школе в американском штате Айова произошла стрельба. Двое детей погибли

В школе в американском штате Айова произошла стрельба. В результате нее погибли двое учащихся, еще один человек получил ранение, сообщило информагентство Associated Press.
Инцидент случился во время проведения в школе занятий для трудных подростков. По мнению полиции, трое злоумышленников организовали атаку на учащихся курса. «Это не было случайностью», — заявил сержант Пол Парижек.
Правоохранители были вызваны в школе около 13:00 по местному времени. Когда они прибыли на место происшествия, они обнаружили двух серьезно раненых школьников и сотрудника учебного заведения.
Все трое пострадавших были доставлены в больницу. Сотруднику школы провели операцию. Детям же помочь не удалось: они скончались после госпитализации. Троих предполагаемых стрелков задержали спустя 20 минут после трагедии.
Один из арестованных, согласно сообщению полиции, пытался убежать. Офицеры применили служебную собаку, чтобы остановить его. Та повалила подозреваемого на землю, после чего его удалось отвезти в полицейский участок.