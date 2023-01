Дочь Бьорк выпустила первую сольную композицию под именем Ísadóra

Композиция появилась на музыкальном сборнике художественного объединения Post-dreifing — оно базируется в Рейкьявике и исповедует принцип D.I.T (Do It Together, «Сделаем это вместе», в противовес широко распространенному в музыкальных субкультурах D.I.Y. или Do It Yourself, «Сделай сам»).