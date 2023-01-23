Дочь Бьорк выпустила первую сольную композицию под именем Ísadóra

Дочь Бьорк Исадора Бьяркардоттир Барни выпустила первую сольную песню «Bergmál» под именем Ísadóra.
Композиция появилась на музыкальном сборнике художественного объединения Post-dreifing — оно базируется в Рейкьявике и исповедует принцип D.I.T (Do It Together, «Сделаем это вместе», в противовес широко распространенному в музыкальных субкультурах D.I.Y. или Do It Yourself, «Сделай сам»).
В своих соцсетях исполнительница написала: «14 прекрасных песен из разных уголков [рейкьявикской] сцены наконец-то увидели свет. Это потрясающее сочетание музыкантов: некоторые уже идут напролом, а для других это первый релиз».
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