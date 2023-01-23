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Дочь Бьорк выпустила первую сольную композицию под именем Ísadóra

Денис Ламехов
Сегодня в 00:08

Дочь Бьорк Исадора Бьяркардоттир Барни выпустила первую сольную песню «Bergmál» под именем Ísadóra.

Композиция появилась на музыкальном сборнике художественного объединения Post-dreifing — оно базируется в Рейкьявике и исповедует принцип D.I.T (Do It Together, «Сделаем это вместе», в противовес широко распространенному в музыкальных субкультурах D.I.Y. или Do It Yourself, «Сделай сам»).

В своих соцсетях исполнительница написала: «14 прекрасных песен из разных уголков [рейкьявикской] сцены наконец-то увидели свет. Это потрясающее сочетание музыкантов: некоторые уже идут напролом, а для других это первый релиз».

Ранее Исадора Бьяркардоттир Барни отметилась в треке Бьорк «Her Mother’s House» — она принимала участие в его написании и спела одну из вокальных партий. Композиция вышла в рамках альбома «Fossora» в конце сентября 2022-го.

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