В сети появился посмертный трек американского рэпера XXXTentacion «I’m Not Human» — его релиз приурочен к 25-летию со дня рождения музыканта. Приглашенным артистом выступил Лил Узи Верт.
В первом куплете XXXTentacion впрямую цитирует первые пять строчек трека «Snuff» американских ню-металистов Slipknot — это не первая его отсылка к их творчеству. Так, в композиции «Off the Wall!», которую он выпустил совместно с Ski Mask The Slump God, звучит сэмпл из песни «Spit it Out». Заглавие одного из треков XXXTentacion — «Slipknot».
Второй куплет «I’m Not Human» рэперы делят между собой, в третьем вступает Лил Узи. После смерти XXXTentacion он рассказывал: «Я бы с удовольствием записал песню, где будет он, но мне очень странно от таких вещей. <…> Это правда так, потому что я понимаю, что его нет в живых — а что если он себе представлял это [посмертный трек] совсем не так? Особенно, если он правда мне симпатизировал. Я бы разозлился, если бы все вышло неверно, а меня тут нет. Но знаете, если получится, то получится».
XXXTentacion был застрелен в 2018 году в американском штате Флорида. Полицейские задержали четырех подозреваемых — Дедрика Уилльямса, Майкла Ботрайта, Трейвона Ньюсома и Роберта Аллена. Им предъявлены обвинения в убийстве, приговоры еще не вынесены. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, — пожизненный срок без возможности освобождения или смертная казнь.