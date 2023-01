В первом куплете XXXTentacion впрямую цитирует первые пять строчек трека «Snuff» американских ню-металистов Slipknot — это не первая его отсылка к их творчеству. Так, в композиции «Off the Wall!», которую он выпустил совместно с Ski Mask The Slump God, звучит сэмпл из песни «Spit it Out». Заглавие одного из треков XXXTentacion — «Slipknot».