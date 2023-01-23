Второй куплет «I’m Not Human» рэперы делят между собой, в третьем вступает Лил Узи. После смерти XXXTentacion он рассказывал: «Я бы с удовольствием записал песню, где будет он, но мне очень странно от таких вещей. <…> Это правда так, потому что я понимаю, что его нет в живых — а что если он себе представлял это [посмертный трек] совсем не так? Особенно, если он правда мне симпатизировал. Я бы разозлился, если бы все вышло неверно, а меня тут нет. Но знаете, если получится, то получится».