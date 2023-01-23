Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютьюб-канале тизер сериала «Закон Лидии Поэт», посвященного биографии первой в истории Италии женщины-юриста. Проект выйдет на платформе 15 февраля.
Шоу расскажет о девушке, которая во второй половине XIX века решила стать адвокатом. В то время общество не считало эту профессию подходящей для женщины. Однако Лидии Поэт удалось обойти предубеждения.
Путь молодой итальянки к своей мечте, однако, был непростым. Поэт отучилась в Туринском университете и получила юридическое образование, но в ее таланты как профессионала мало кто верил.
«Мир не готов к тому, что ты делаешь», — утверждает один из героев драмы в ролике. «Мы можем проиграть, но давайте попробуем, по крайней мере, попытаться бороться», — отвечает ему Лидия.
Главную роль в «Законе Лидии Поэт» сыграла итальянская актриса Матильда Де Анджелис («Итальянская гонщица», «Отыграть назад»). Также в сериале снялись Эдуардо Скарпетта, Пьер Луиджи Пасино, Шинейд Торнхилл, Дарио Айта и Сара Лаззаро. Поставили шесть эпизодов шоу Летиция Ламартире и Маттэо Ровере.