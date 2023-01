Фронтмен Slipknot Кори Тейлор приступил к записи второго сольного альбома

На счету Slipknot семь студийных пластинок. Последняя к текущему моменту — «The End, So Far» — увидела свет 30 сентября 2022 года. В начале января стало известно, что неизданный альбом Slipknot «Look Outside Your Window» может быть выпущен в 2023-м, однако принципиальных договоренностей группа пока не достигла.