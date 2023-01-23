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Фронтмен Slipknot Кори Тейлор приступил к записи второго сольного альбома

Денис Ламехов
Вчера в 22:30

Лидер американской ню-метал Slipknot Кори Тейлор сообщил, что приступил к записи второй сольной пластинки. Видеообращение опубликовано в его твиттер-аккаунте.

«В музыкальном плане он [альбом] сложнее, быстрее. В него войдет множество материала с первого полноформатника [„CMFT“ (2020)]. Будут элементы Slipknot, [второго проекта Тейлора] Stone Sour, будет что‑то от CMFT. Будет то, чем я занимаюсь годами — с точки зрения каверов или чего‑то в этом духе», — рассказал музыкант.

Ранее музыкант заявил, что для нового лонгплея у него уже готовы 15 песен, в том числе две, что были сыграны вживую: «Beyond» и «Breath of Fresh Smoke». Почти год назад Тейлор сообщил, что название второго сольника будет простым — «CMFT 2».

На счету Slipknot семь студийных пластинок. Последняя к текущему моменту — «The End, So Far» — увидела свет 30 сентября 2022 года. В начале января стало известно, что неизданный альбом Slipknot «Look Outside Your Window» может быть выпущен в 2023-м, однако принципиальных договоренностей группа пока не достигла.

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