Мультфильм «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта выходит в российский прокат

Анимационная комедия «Изумительный Морис» Тоби Генкеля и Флориана Вестермана, поставленная по книге английского писателя Терри Пратчетта, выйдет в российский прокат 26 января, сообщили в кинокомпании «Вольга».
Там так описали завязку ленты: «У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз „спасает“ местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую оплату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места — к изумлению всех живущих там двуногих».
Главную роль в оригинальной версии озвучил Хью Лори, в российской адаптации за ее озвучку отвечает Сергей Бурунов. Сценарий к картине написал Терри Россио («Шрэк», «Пираты Карибского моря»). Дизайном персонажей занимался Картер Гудрич («Рататуй»).
«Изумительный Морис и его ученые грызуны» — двадцать восьмая книга из пратчеттовского цикла бестселлеров «Плоский мир», основанная, в свою очередь, на истории о гамельнском дудочнике. В числе особенностей серии — юмор и остроумие, а также нацеленность на исследование проблем реального мира с помощью миров, созданных фантазией Пратчетта.
Локализованный трейлер ленты можно посмотреть здесь, англоязычный отрывок — по этой ссылке. Билеты на кинопоказы доступны на «Афише».