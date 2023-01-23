Мультфильм «Изумительный Морис» по книге Терри Пратчетта выходит в российский прокат

Там так описали завязку ленты: «У кота Мориса есть два таланта: говорить и проворачивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами из города в город, он каждый раз „спасает“ местных жителей от нашествия крыс (разумеется, за хорошую оплату). Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Теперь им предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и разгадать главную загадку этого места — к изумлению всех живущих там двуногих».