В сети появился новый трейлер «Подземелья и драконы: Честь среди воров»

На ютьюб-канале IGN Movie Trailers появился новый трейлер «Подземелья и драконы: Честь среди воров» — экранизации одноименной игры, в которой снялись Крис Пайн, Мишель Родригес и звезда «Бриджертонов» Реже-Жан Пейдж.
Фильм поставили Джонатан Голдстайн и Джон Фрэнсис Дейли. Они рассказали историю о том, как очаровательный вор вместе с группой авантюристов решаются на ограбление. Их цель — вернуть реликвию, которую они же и украли.
«Мы воры, но мы помогли не тому человеку похитить не ту вещь и освободить величайшее зло, которое когда‑либо было известно миру. Красные маги создали армию бессмертных», — пояснил герой картины в трейлере.
Исправить причиненный действиями воров урон окажется не так просто. Получится ли у них вновь добраться до бесценной реликвии, можно будет узнать с 31 марта — в этот день лента выйдет на экраны кинотеатров.
В картине сыграли, помимо уже указанных актеров, Хью Грант («Ноттинг-Хилл»), Джастис Смит («Покемон. Детектив Пикачу»), София Лиллис («Оно»), Хлоя Колман («Аватар: Путь воды») и Дейзи Хед («Песочный человек»).
Dungeons & Dragons — ролевая игра, в которой люди, эльфы, орки и другие фантастические существа участвуют в кампаниях, войнах и поисках сокровищ. Игру контролирует ведущий, которого называют мастером подземелья. Dungeons & Dragons появилась 46 лет назад, на сегодняшний день в нее играют более 50 млн человек.