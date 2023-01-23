Kion показал трейлер психологического детектива «Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым

«Герои сценаристки Алены Званцовой неоднозначны и лишены клише. Таких героев интересно изучать, а материал — скрупулезно разбирать, чтобы в каждой строчке найти скрытый смысл. <…> Сериал „Комплекс бога“ расскажет о дружбе и предательстве, о страхах и смелости, о вине и о презумпции невиновности, и все это на фоне улиц сытой и усталой Москвы с ее успешными циничными жителями — разочарованными романтиками. Все они живут в предчувствии какой‑то необъяснимой глобальной катастрофы, которая случится внутри каждого героя».

Кирилл Кяро Актер