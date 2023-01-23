Kion показал трейлер психологического детектива «Комплекс бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым

Онлайн-кинотеатр Kion представил трейлер психологического детектива «Комплекс бога», в котором сыграли Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Шамиль Хаматов и Михаил Тройник.
«Комплекс бога» — оригинальный сериал платформы, который можно будет посмотреть с 3 февраля. Он рассказывает об отношениях психиатра Алексея и его пациента, который пытается преодолеть свои опасные желания.
Роль врача в шоу сыграл Кяро. По сюжету его герой соглашается помочь успешному бизнесмену Владимиру (Страхов), который страдает от навязчивых мыслей. Врач обещает клиенту полную конфиденциальность, однако вскоре понимает, что не уверен, сможет ли он сохранить секреты пациента.
Это происходит, когда в городе пропадают дети. Одну девочку находят мертвой, местоположение другой — дочери известного пианиста (Хаматов) — остается неизвестным. Алексей подозревает Владимира причастным к преступлениям и рассказывает об этом следователю (Тройник).
«Каждый из героев этой полифонической истории одержим своим искушением, у каждого — свой „комплекс бога“. История неумолимо движется к катастрофе, последствия которой придется устранять психиатру, чтобы самому разобраться, что на самом деле произошло и кто стоит за похищениями детей», — гласит синопсис.
По словам создателей сериала, «Комплекс бога» — это история о столкновении мощных мужских характеров. Сценарий шоу написала Алена Званцова («Частица вселенной», «Норвег», «Оттепель»). Режиссером стала Флюза Фархшатова («О чем говорят мужчины: Продолжение», «Спроси Марту»).
Продюсерами проекта выступили Игорь Мишин, Максим Филатов, Александр Плотников, Наташа Исакова. Среди актеров «Комплекса бога» — Николай Шрайбер, Марина Васильева, Ольга Лерман, Ирина Леонова, Таисия Котова.