Лидер My Bloody Valentine Кевин Шилдс записал ремикс на композицию филиппинского музыканта Eyedress

Это первый за долгое время трек, к которому Шилдс приложил руку. Последний к текущему моменту лонгплей MBV под названием «m b v» увидел свет в 2013-м, после 22-летнего молчания группы. В марте 2018 года музыкант поделился планами на выпуск нескольких мини-альбомов My Bloody Valentine, но ни один из них так и не вышел.