Лидер My Bloody Valentine Кевин Шилдс записал ремикс на композицию филиппинского музыканта Eyedress

Лидер шугейз-группы My Bloody Valentine Кевин Шилдс записал ремикс на композицию «House of Cards» Идриса Викуньи — уроженца филиппинской Манилы, перебравшегося в Соединенные Штаты и прославившегося под именем Eyedress.
Это первый за долгое время трек, к которому Шилдс приложил руку. Последний к текущему моменту лонгплей MBV под названием «m b v» увидел свет в 2013-м, после 22-летнего молчания группы. В марте 2018 года музыкант поделился планами на выпуск нескольких мини-альбомов My Bloody Valentine, но ни один из них так и не вышел.
Ниже — ремикс и оригинал трека. В видео на них можно заметить некоторую преемственность персонажей, а главный герой первого ролика появляется в кадре облаченным в толстовку с логотипом «Loveless», это заглавие второго альбома My Bloody Valentine, принесшего группе популярность.
О дебюте Eydress под названием «Hearing Colors» «Афиша» писала в далеком 2014-м. Рецензию можно прочесть по этой ссылке.