ТАСС: в состоянии госпитализированного Никиты Михалкова нет отрицательной динамики

В состоянии здоровья госпитализированного кинорежиссера Никиты Михалкова нет отрицательной динамики, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Режиссер продолжает находиться в одной из московских больниц. «Михалков, судя по разговорам с ним, доволен тем, как проходит лечение», — передает агентство.
Данные о госпитализации Никиты Михалкова появились 5 января. Затем появились сообщения о переводе артиста в реанимацию. Его состояние, согласно информации ряда изданий, оценивалось как тяжелое.
По заявлению пресс-службы артиста, его диагноз — грипп. Некоторые СМИ при этом писали, что режиссер заразился коронавирусом и был переведен в 52-ю ГКБ, которая специализируется на больных COVID-19. Источник данных не указывался.
16 января актер Николай Бурляев заявил, что состояние Михалкова улучшилось: «Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. У него прекрасный аппетит, нет температуры. Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами, все идет штатно».