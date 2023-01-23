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Гендиректор сети «Киномакс»: две трети кинотеатров в России работают с «предсеансовым обслуживанием»

Денис Ламехов
Сегодня в 19:09

Гендиректор сети «Киномакс» Дмитрий Нартов заявил, что на фоне ухода крупных киностудий из России две трети кинотеатров работают с «предсеансовым обслуживанием». Его цитирует «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинообозреватель «Афиши Daily» Евгений Ткачев так описывал эту концепцию: «Некоторые региональные киноплощадки (например, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Челябинске) вовсю продолжают показывать голливудское кино с приобретенного у дружественных стран DCP (кинокопий фильмов) в обход эмбарго студий». Эти ленты показывают перед другими, в том числе перед короткометражкой «Вижу».

При этом большинство игроков кинорынка в России отказалось от показа «параллельного кино» (по аналогии с параллельным импортом, под который фильмы не подпадают), заявил глава «Киномакса». Они, согласно его заявлению, «поддержали отечественных производителей, веря в них, несмотря на соблазн показать мировой шедевр».

По мнению Нартова, главный недостаток «параллельного проката» в том, что ленты будут выходить без масштабного продвижения — раньше в него инвестировали западные компании. Так, сборы этих лент сократятся «кратно — до десяти раз».

Он также оценил перспективы российской кинопрокатной отрасли: «По моему пессимистичному сценарию, если не будет больших потрясений, сборы в 2023 году сократятся на 30% по сравнению с 2021-м. Это сделает 2023 год в целом лучше 2022-го. Совокупный бокс-офис в 2023 году сократится на 50% по сравнению с 2021-м и на 60% по сравнению с 2019-м».

Средняя цена билета в кино, по прогнозам Нартова, достигнет 300–320 рублей. Причина тому — рост издержек кинотеатров. «Несмотря на это, в новогодний период мы решили не повышать цену, как повышали ее в течение года и в предыдущие годы, и даже снизили ее. Наш средний чек по кино в новогодний период упал на 20% по сравнению с прошлыми новогодними праздниками», — заявил он.

Высказался гендиректор «Киномакса» и о развитии технологии IMAX в России. Платы для демонстрации фильмов в этом формате, по его словам, получить практически невозможно, в том числе и с помощью параллельного импорта. Такое оборудование придется менять на стандартное — а это «колоссальные инвестиционные потери»: «Так же, как и коллеги, обладающие множеством залов IMAX, мы сейчас несем огромные убытки».

В конце декабря министр культуры Ольга Любимова заявила, что на фоне отсутствия западных лент российскому кинопрокату необходимо около 300 отечественных фильмов в год, 60 из которых будут крупными релизами. Ситуацию в кинотеатральной индустрии она назвала очень сложной.

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