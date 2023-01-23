Гендиректор сети «Киномакс»: две трети кинотеатров в России работают с «предсеансовым обслуживанием»

Средняя цена билета в кино, по прогнозам Нартова, достигнет 300–320 рублей. Причина тому — рост издержек кинотеатров. «Несмотря на это, в новогодний период мы решили не повышать цену, как повышали ее в течение года и в предыдущие годы, и даже снизили ее. Наш средний чек по кино в новогодний период упал на 20% по сравнению с прошлыми новогодними праздниками», — заявил он.