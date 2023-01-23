Минтруд: разрыв в заработной плате мужчин и женщин в России составляет 28%

Разрыв в заработной плате мужчин и женщин в России составляет 28%, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Ее цитирует «Интерфакс».
В России в настоящее время проживает 77,9 млн женщин — более половины населения, отметили в Министерстве труда. Как там сообщили, власти видят существующие для женщин барьеры, когда те, владея профессиональными навыками наравне с мужчинами, не получают достаточного продвижения.
Женщины в России составляют около 50% безработных, сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
В августе 2022 года РБК писал, что Минтруд приступил к проектировке национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года. Она призвана помочь им преодолеть «стеклянный потолок», обеспечить гендерное равенство и баланс между семьей и работой.