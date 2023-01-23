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Минтруд: разрыв в заработной плате мужчин и женщин в России составляет 28%

Денис Ламехов
Сегодня в 18:09

Разрыв в заработной плате мужчин и женщин в России составляет 28%, заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Ее цитирует «Интерфакс».

По словам Баталиной, разрыв находится на высоком уровне, но сокращается — при этом более ранних значений «Интерфакс» или другие СМИ, цитирующие замминистра, не приводят. Цифру в 28% Минтруд озвучивал и в декабре 2022-го.

Разница в оплате труда мужчин и женщин на российском рынке в среднем составляет 37,3%, но может достигать почти 70%, сообщали ранее исследователи НИУ ВШЭ.

В России в настоящее время проживает 77,9 млн женщин — более половины населения, отметили в Министерстве труда. Как там сообщили, власти видят существующие для женщин барьеры, когда те, владея профессиональными навыками наравне с мужчинами, не получают достаточного продвижения.

Женщины в России составляют около 50% безработных, сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

В августе 2022 года РБК писал, что Минтруд приступил к проектировке национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года. Она призвана помочь им преодолеть «стеклянный потолок», обеспечить гендерное равенство и баланс между семьей и работой.

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Ольга БаталинаНина Останина
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