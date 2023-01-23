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Shot: в Москве по камерам наблюдения вычислили 16 уклонистов от мобилизации в Армении

Семён Гудошников
Сегодня в 17:19

В Москве при помощи камер видеонаблюдения отследили и задержали 16 граждан Армении, которых обвиняют в уклонении от мобилизации на родине. Об этом сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, полицейские устроили облаву на армян, находящихся в межгосударственном розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в Армении. Их задерживали в разных районах Москвы, в основном на станциях метро.

Самому младшему из задержанных 18 лет, он учится в Московском индустриальном колледже. Самому старшему — 48, он проживал в Мытищинском районе, как утверждается, без регистрации и официальной работы. Среди уклонистов также есть второкурсник колледжа «Синергия».

Сейчас все задержанные находятся под стражей. В Армении им грозит до двух лет лишения свободы.

В последний раз мобилизацию в Армении объявляли в сентябре 2020 года, во время одного из обострений конфликта в Нагорном Карабахе. Военные сборы проводятся регулярно, последние были с сентября по декабрь 2022 года.

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